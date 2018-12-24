Названы простые советы, которые помогут не поправиться на праздники

Новости шоу бизнеса: Диетолог назвала восемь главных рекомендаций, как не поправится.

Украинцы обожают готовить на различные торжества, а на Новый год - тем более. Столы ломятся от ароматных, однако таких калорийных блюд. При таких обстоятельствах контролировать себя становится все тяжелее, а не набрать лишних килограммов - задача, которая под силу лишь настоящим титанам.

Диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, что кушать, чтобы было вкусно и без последствий на следующий день.

Она называет несколько причин переедания в новогоднюю ночь:

• стрессы перед праздником;

• голодание;

• бесконтрольное употребление блюд.

Поэтому, чтобы не набрать лишний вес диетолог советует придерживаться следующих правил.

1. Не стоит садиться за новогодний стол голодным/голодной.

2. Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного. Такие напитки увеличивают аппетит и притупляют контроль за процессом насыщения.

3. Не готовьте более 3-4 праздничных блюд и не пытайтесь попробовать все.

4. Отдавайте предпочтение зеленым салатам и овощам, поскольку они хорошо насыщают организм и уберегут от переедания.

5. К мясу и рыбе выбирайте овощи.

6. Избегайте употребления сладостей и фруктов после основных блюд. Такое сочетание может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею.

7. Отдавайте предпочтение негазированной воде, фрэшам и несладким напиткам.

8. Перед тем, как садиться за стол, расслабьтесь, отдохните и хорошо выспитесь.

Галина Незговорова советует больше танцевать и общаться в новогоднюю ночь.