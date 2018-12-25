Бананы: почему необходимо включить их в рацион

Бананы являются любимым фруктом спортсменов, ведь всего один кусочек способен наполнить энергией и питательными микроэлементами, чтобы побороть усталость или упадок сил. Один лишь банан в день (особенно если съедать его по утрам) не нанесёт вреда нашему здоровью и не приведёт к полноте. Секрет пользы бананов, как обычно, заключается в том, чтобы не злоупотреблять этими фруктами.