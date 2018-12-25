Скачать
Вторник, 25.12.2018
Всю Украину засыпало снегом: ситуация в регионах
Всю Украину засыпало снегом: ситуация в регионах
По Киеву ездит пафосный Санта на Ford Mustang и раздает подарки (Видео)
По Киеву ездит Санта на Ford Mustang и раздает подарки (Видео)
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Названы самые трудолюбивые представители королевской семьи
Названы самые трудолюбивые представители королевской семьи

Эффективные народные средства от повышенной температуры

Эффективные народные средства от повышенной температуры
15:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если высокая температура, можно справиться с ней и без таблеток.

Центр терморегуляции находится в основании головного мозга, гипоталамусе, и "установлен" на точке 36,6 градусов по Цельсию.

Температура тела меняется в течение дня (понижается или повышается более чем на 2 градуса), минимальная температура бывает рано утром, а максимальная – вечером.

На протяжении жизни человек сталкивается с ситуацией, когда привычная температура тела повышается. Этому могут поспособствовать заболевания, кроме того, повышение температуры может быть вызвано, например, тепловым ударом.

При высокой температуре после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.

Базилик обыкновенный. Как укрепляющее средство пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 0,5 л кипятка, настаивать до охлаждения) по 1 стакану 3 раза в день.

Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка

Бузина черная. При ознобе и жаре пить теплым настой цветков (1ст.л. сырья на 200 м кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.

Василистник малый. Как жаропонижающее средство пить настой травы (1ч.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 3-4 раза в день.

Вахта трехлистная. При высокой температуре пить настой листьев (10 г на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза в день.

Вишня обыкновенная. При горячечных состояниях плоды утоляют жажду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Простуда, Температура, ОРВИ, Народные средства, Высокая температура, Личение гриппа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
03 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
04 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
Опасный циклон: Украину засыпает снегом
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь