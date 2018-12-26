Названы продукты, которые предотвращающуют возникновение тромбов

Новости шоу бизнеса: При тромбозе в венах или артериях образуются тромбы, эмболия же происходит в результате "миграции" тромба по кровеносной системе и закупорки одного из сосудов.

Эти продукты рекомендуется включить в свой рацион.

Тромбоз и эмболия - очень опасные патологические состояния, связанные с закупоркой кровеносного сосуда. Это угрожает жизни человека. Под такой угрозой постоянно находятся, например, люди, страдающие варикозным расширением вен.

Что можно сделать, чтобы предотвратить такое опасное развитие событий? Понятно, что никто не может на 100% "застраховать" себя ни от одной болезни, но с помощью здорового образа жизни мы можем значительно снизить вероятность их возникновения.

Мы всегда можем изменить наши привычки. Если, скажем, у нас в роду есть больные тромбозом, мы можем - и должны! - особо заботиться о своем здоровье, подумать о своей диете и вести достаточно активный образ жизни.

Мы расскажем о факторах риска возникновения тромбоза и эмболии и о продуктах, которые помогают их избежать.

Почему возникает тромбоз и эмболии?

Нельзя выделить одну причину возникновения этих патологических состояний. Здесь действуют несколько факторов, связанных с нашим образом жизни, генетическими особенностями и с другими заболеваниями, которые могут у нас быть:

Высокий уровень содержания в крови холестерина и триглицеридов. Сидячий образ жизни. Прием противозачаточных таблеток и эстрогенов (особенно если это сочетается с курением). Хирургические операции, которые нам пришлось перенести. Беременность. Ожирение. Проблемы с сердцем и почками. Генетическая предрасположенность.

Как видим, далеко не все из этих факторов можно исключить из своей жизни. Но, к примеру, беременность или повышенный холестерин не означают, что у нас обязательно образуется тромб.

Такой риск есть, но нет ситуации "причина-результат".

Уточним различие между тромбозом и эмболией:

Тромб: образование сгустка крови в результате коагуляции, ухудшения состояния сосуда или повреждения стенки сосуда.

Эмболия происходит, когда сгусток крови (тромб), пузырек воздуха, либо частица жира попадают в кровоток и застревают в сосуде одного из жизненно важных органов (у водолазов при кессонной болезни в сосуды попадают пузырьки азота).

Эмболия - это закупорка артерии в любой части тела, например, в легких.

Какие продукты помогут нам предотвратить тромбоз и эмболию, рассказали диетологи.

1. Лимон

Мы уже не раз рассказывали о пользе лимона. Многие знают, что он укрепляет иммунную систему, помогает выводить из организма токсины и нейтрализовывать действие свободных радикалов.

Но знаете ли вы, что лимон улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец?

Поэтому старайтесь каждый день выпивать по стакану лимонного сока. Можно также приправлять им салаты.

2. Оливковое масло

Оливковое масло первого холодного отжима - это просто дар природы, богатый жирными кислотами Омега-6 и идеальный для снижения уровня плохого холестерина в крови.

Оливковое масло помогает сохранять упругость стенок артерий и уменьшать отложения холестерина на них. Благодаря этому улучшается кровообращение и уменьшается риск образования тромбов.

3. Авокадо

Авокадо, если его есть в меру, не грозит фигуре, и оно так же (если не больше) полезно, как и оливковое масло.

Рекомендуется съедать на завтрак по половине этого фрукта 3 раза в неделю. Это очень полезно.

4. Зубчик чеснока в день

Съедайте как минимум 1 зубчик чеснока в день.

Он богат аллицином, ферментом, который улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. И он предотвращает образование тромбов.

5. Артишоки

Очень рекомендуем готовить на ужин вареные артишоки. К ним хорошо добавить немного уксуса, оливкового масла и лимона. Просто чудесное блюдо!

Этот овощ помогает предотвращать образование тромбов и эмболию.

6. Сельдерей

Сельдерей богат антиоксидантами, витаминами и фитоэлементами, регулирующими артериальное давление.

Он помогает уменьшать уровень кортизола в крови. Это гормон стресса, очень плохо действующий на сердечно-сосудистую систему.

Если вы будете регулярно употреблять сельдерей в пищу, будь то в натуральном виде или в виде сока, ваши артерии станут более широкими и эластичными, и на их стенках будет меньше атеросклеротических бляшек.

7. Черничный сок

Одно из лучших натуральных средств для улучшения кровообращения - это, без сомнения, черника. Она также противодействует образованию тромбов.

Можно пить черничный сок, можно есть сушеную и даже замороженную (когда нет свежей) чернику.

8. Красное вино

Выпивайте бокал красного вина в день, и риск возникновения у вас сердечного приступа или тромбоза значительно уменьшится.

Этот чудесный напиток из винограда богат мощными антиоксидантами. Они и этанол помогают регулировать уровень холестерина в крови.

Красное вино уменьшает бляшки на стенках артерий и замедляет их формирование. Оно также улучшает кровообращение.

Пить этот напиток надо умеренно, тогда ты получишь от него максимальную пользу.

9. Морковь

Морковь просто чудесна. Она освежает, у нее очень приятный вкус, ее можно сочетать практически с любыми продуктами, и она помогает нам предотвратить тромбоз и эмболии.

Это происходит благодаря тому, что в ней содержится много бета-каротина. Этот жирорастворимый витамин полезен для сердца, и он нормализует уровень холестерина в крови.