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Стало известно, действительно ли глинтвейн полезен для здоровья

Стало известно, действительно ли глинтвейн полезен для здоровья
11:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Горячее вино с пряностями отлично тонизирует.

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн отметил, что глинтвейн может употребляться как лекарство для того, чтобы согреться.

Но эксперт предостерег: в употреблении такого лекарства должна соблюдаться очень строгая мера.

Глинтвейн – это горячий напиток, приготовляемый из красного либо белого вина с добавлением пряностей, сахара, меда, фруктов, ягод и соков. Главный внештатный психиатр-нарколог отечественного Минздрава напомнил о правилах употребления глинтвейна с целью согревания.

"Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лекарство, а не как алкогольный продукт в большом количестве", - отметил Евгений Брюн.

По словам нарколога, всегда следует помнить о том, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. Если пить глинтвейн не как лекарство, а просто как приятный напиток, это может привести к "алкогольному удару по голове". Также глинтвейн, по словам Брюна, несовместим с другими видами спиртного, что связано с разной переносимостью алкоголя у людей. Как пояснил специалист, "у некоторых переработка алкоголя организмом занимает три дня, у некоторых - до трех недель".

Сколько градусов в глинтвейне? Средний показатель крепости напитка может колебаться между 10 и 20 градусами.

Медики уверены, что этот напиток быстрее остальных вызывает привыкание

Почему глинтвейн можно считать лекарством? Умеренное употребление активизирует кровообращение. Содержащиеся в напитке полезные вещества убивают болезнетворные бактерии, помогают восстановить нормальную деятельность пораженных простудой дыхательных путей. Добавляемые в глинтвейн специи также обладают целебными свойствами: корица и имбирь способствуют понижению холестерина, гвоздика оказывает антисептическое воздействие, кардамон повышает тонус организма.

Кому нельзя пить глинтвейн? Людям с повышенной кислотностью и пониженной сердечно-сосудистой проходимостью, беременным женщинам, а также страдающим алкогольной зависимостью.

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Здоровье, Напитки, Глинтвейн, горячие напитки, Горячие вино с пряностями.
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