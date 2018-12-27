Отказываться ли от десерта: наиболее опасные для здоровья сладости

Эксперты в области питания и диетологии опубликовали перечень наиболее опасных для здоровья сладостей. В этих "вкусняшках", по словам специалистов, содержится много химических ингредиентов, способных повреждать целостность тканей организма.