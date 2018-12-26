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Врачи рассказали, что произойдет, если перестать пить алкоголь

Врачи рассказали, что произойдет, если перестать пить алкоголь
16:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики уверены, что при полном или частичном отказе от алкоголя ваш организм не пострадает.

Частичный или полный отказ от алкоголя только положительно повлияет на твое здоровье, читай, как:

Улучшится сон. Алкоголь влечет за собой чрезмерную активность головного мозга, и поэтому тебе тяжелее засыпать после бокала вина за ужином.

Уменьшится аппетит. Алкогольная интоксикация влияет не только на вкусовые рецепторы, но и увеличивает чувствительность к запаху пищи.

Набор веса замедлится. Переставая употреблять алкоголь, ты существенно уменьшаешь калорийность своего дневного рациона.

Лицо посвежеет. Кожа станет более увлажненной, ведь алкоголь существенно обезвоживает ее.

Уменьшится риск онкологических заболеваний. Национальный институт онкологии США утверждает, что употребление алкоголя – это первый шаг на пути к развитию раковых опухолей, поражающих различные органы.

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Здоровье, Алкоголь, Вред, Польза, Отказ.
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