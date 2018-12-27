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Названы полезные свойства грейпфрута

Названы полезные свойства грейпфрута
08:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот удивительный фрукт – настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

В список вошли семь главных особенностей.

Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно.

В нем мало калорий

Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.

Улучшает работу печени

Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.

Укрепляет иммунитет

В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.

Помогает ЖКТ

Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.

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Спасает от депрессии

Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.

Является профилактикой онкозаболеваний

В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами.

Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.

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Фрукты, Грейпфрукт, Советы диетологов, Свойства грейпфрукта.
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