Полезный микс: сочетание продуктов, дающих организму максимальную пользу

Специалисты говорят о таком явлении, как пищевая синергия: при этом подразумевается сочетание продуктов, дающих организму максимальную пользу. Некоторые продукты оказываются более полезными для человека именно в гамме, а не по отдельности.