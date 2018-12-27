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Стало известно, как сыр влияет на печень

Стало известно, как сыр влияет на печень
13:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики назвали пять поразительных свойств сыра.

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра не только здоровее, но живут дольше.

К примеру, этим могут похвастаться французы.

5 полезных свойств сыра:

1) Защищает печень

В сыре содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.

2) Улучшает иммунитет

Сыр улучшает иммунную систему, в особенности пожилых людей. Главное - есть го регулярно.

3) Любители сыра живут дольше

Главные ценители сыра в мире - французы - живут долго и меньше болеют, особенно болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.

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4) Предотвращает болезни зубов

Этот продукт создает защитную пленку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и кариеса.

5) Помогает похудеть

Если на диете употреблять побольше сыра, йогурта и нежирного молока, то это быстрее похудеть и согнать жирок в районе живота.

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Сыр, Печень, Советы медиков, Свойства сыра.
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