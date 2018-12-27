Стало известно, как сыр влияет на печень

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра не только здоровее, но живут дольше.
К примеру, этим могут похвастаться французы.
5 полезных свойств сыра:
1) Защищает печень
В сыре содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.
2) Улучшает иммунитет
Сыр улучшает иммунную систему, в особенности пожилых людей. Главное - есть го регулярно.
3) Любители сыра живут дольше
Главные ценители сыра в мире - французы - живут долго и меньше болеют, особенно болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.
4) Предотвращает болезни зубов
Этот продукт создает защитную пленку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и кариеса.
5) Помогает похудеть
Если на диете употреблять побольше сыра, йогурта и нежирного молока, то это быстрее похудеть и согнать жирок в районе живота.