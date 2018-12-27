Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки

Новости шоу бизнеса: Если вы хотите, чтобы на вашем праздничном столе красовались блюда с изображением "хозяйки" года, возьмите на вооружение наши идеи.

Новый год 2019 – это год Желтой Земляной Свиньи. Мы расскажем, как приготовить оригинальные праздничные блюда в виде символа наступающего года. Сделать это довольно просто, но результат обязательно порадует вас и ваших гостей.

Приготовьте несладкий пирог из дрожжевого или слоеного теста. Мы рекомендуем взять за основу рецепт рулета с тунцом, горошком и яйцом. Придайте ему вид поросенка, сформируйте из обрезков теста ушки, пятачок и хвостик. Для глаз и носика используйте бутоны гвоздики, сушеную чернику или изюм. Смажьте взбитым яйцом и отправьте в духовку.

Приготовьте классический салат "Мимоза" с тертым желтком сверху. Поджарьте хлеб на сковороде или духовке. Уши "свинке" сделайте из ломтика батона, разрезанного пополам, а пятачок – из кусочка багета (перед жаркой проделайте в нем два отверстия). Украсьте салат кружочками маслин.

Такое угощение обязательно понравится детям. Приготовьте обычный бутерброд с сыром и колбасой (берите мясные изделия без свинины, чтобы не "разозлить" символ наступающего года). Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Сделайте уши, пятачки и хвостики из колбасы. Чтобы прикрепить уши и хвост, вложите их в надрезы. Нос зафиксируйте бутонами гвоздики. Из этой же специи сделайте глаза.

Приготовьте из слоеного теста круглые заготовки для пирожков с любой начинкой на свой вкус. Это могут быть жареные грибы с луком или начинка из яблок, изюма и корицы. Сделайте из обрезков теста пятачки, глаза и острые ушки, прикрепите к пирожкам. Аккуратно смажьте взбитым яйцом и молоком, затем доведите до золотистого цвета в духовке.

Как и в предыдущих рецептах, начинка для этого блюда может быть абсолютно любой. Мы предлагаем азиатскую начинку от Алексея Суханова или наполнение из яичных желтков и пряных трав от Юлии Высоцкой. Когда кальмары будут готовы, украсьте их, как на фото выше.

Это обычные круглые булочки из дрожжевого теста с сосиской внутри. Глаза "свинок" сделайте из изюма или гвоздики, а уши из половинок неочищенного миндаля. И не забудьте сделать отверстия в сосисках, чтобы получился пятачок.

Основа этого блюда – салат с майонезом и тертым яичным желтком, приготовленный в кулинарном кольце. Украсьте его тонкими ломтиком колбасы и кусочками маслин. Тарелку декорируйте петрушкой и морковными звездочками.