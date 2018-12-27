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Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки

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Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки
16:41 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если вы хотите, чтобы на вашем праздничном столе красовались блюда с изображением "хозяйки" года, возьмите на вооружение наши идеи.

Новый год 2019 – это год Желтой Земляной Свиньи. Мы расскажем, как приготовить оригинальные праздничные блюда в виде символа наступающего года. Сделать это довольно просто, но результат обязательно порадует вас и ваших гостей.

Приготовьте несладкий пирог из дрожжевого или слоеного теста. Мы рекомендуем взять за основу рецепт рулета с тунцом, горошком и яйцом. Придайте ему вид поросенка, сформируйте из обрезков теста ушки, пятачок и хвостик. Для глаз и носика используйте бутоны гвоздики, сушеную чернику или изюм. Смажьте взбитым яйцом и отправьте в духовку.

Приготовьте классический салат "Мимоза" с тертым желтком сверху. Поджарьте хлеб на сковороде или духовке. Уши "свинке" сделайте из ломтика батона, разрезанного пополам, а пятачок – из кусочка багета (перед жаркой проделайте в нем два отверстия). Украсьте салат кружочками маслин.

 
 
 
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Новогодний салат "Хрюша": Ингредиенты: 1 банка консервированной рыбы в масле (тунец, горбуша, сардина и др.), 4 яйца, 70 г твердого сыра, 200 г майонеза, 3 средних картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 3 ломтика белого хлеба, 50 г маслин, зелень, 0,5 ч. ложки уксуса, 0,5 ч. ложки сахара, соль по вкусу. Как приготовить салат "Хрюша" на Новый год Свиньи 2019: Картофель и морковь помой и отвари до готовности 15-20 минут Достань из воды, остуди и почисти. Яйца отвари вкрутую. Также остуди, почисти и отдели белки от желтков. Лук мелко порежь и залей кипятком на 5 минут, чтобы ушла горечь Затем слей воду, промой лук в холодной воде, сбрызни уксусом и посыпь сахаром. Оставь лук мариноваться на 10 минут. Консервированную рыбу достань из масла, отдели от костей и разомни вилкой. Из ломтиков хлеба сделай свиные ушки и нос и подсуши их на сковороде или в тостере. Чтобы твой новогодний салат получился более рыхлым и нежным, каждый его слой по отдельности натирай на терке прямо над салатницей, помогая вилкой равномерно распределить все слои. На дно широкой тарелки-салатницы натри на крупной терке слой из половины всего картофеля. Сверху немного полей рыбным маслом, посоли и слегка утрамбуй вилкой, формируя основу. На картофель выложи слой рыбы и немного смажь майонезом. На рыбу выложи натертый на мелкой терке яичный белок и смажь майонезом. На белок выложи слой моркови, натертой на крупной терке, посоли и смажь майонезом. Морковь посыпь маринованным луком. На лук выложи оставшийся картофель, немного посоли и смажь майонезом. На картофель выложи слой тертого сыра. Сверху сыр посыпь мелко натертыми желтками. Сформируй Хрюше мордочку из гренок и маслин, укрась зеленью. Оставь салат на пару часов настояться. Приятного аппетита!

Публикация от @ luchsie_resepti

Такое угощение обязательно понравится детям. Приготовьте обычный бутерброд с сыром и колбасой (берите мясные изделия без свинины, чтобы не "разозлить" символ наступающего года). Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Сделайте уши, пятачки и хвостики из колбасы. Чтобы прикрепить уши и хвост, вложите их в надрезы. Нос зафиксируйте бутонами гвоздики. Из этой же специи сделайте глаза.

Приготовьте из слоеного теста круглые заготовки для пирожков с любой начинкой на свой вкус. Это могут быть жареные грибы с луком или начинка из яблок, изюма и корицы. Сделайте из обрезков теста пятачки, глаза и острые ушки, прикрепите к пирожкам. Аккуратно смажьте взбитым яйцом и молоком, затем доведите до золотистого цвета в духовке.

Как и в предыдущих рецептах, начинка для этого блюда может быть абсолютно любой. Мы предлагаем азиатскую начинку от Алексея Суханова или наполнение из яичных желтков и пряных трав от Юлии Высоцкой. Когда кальмары будут готовы, украсьте их, как на фото выше.

Это обычные круглые булочки из дрожжевого теста с сосиской внутри. Глаза "свинок" сделайте из изюма или гвоздики, а уши из половинок неочищенного миндаля. И не забудьте сделать отверстия в сосисках, чтобы получился пятачок.

 
 
 
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БУЛОЧКИ ХРЮШКИ Вкусные, интересные булочки украсят твой праздник! Скоро Новый год. И этот год свиньи. Вот такие булочки-хрюши можете сделать с детками или внуками. Процесс не сложный но увлекательный. Начинка может быть любой. Ингредиенты: ВАРЁНАЯ КОЛБАСА 50 ГР САЛЯМИ 50 ГР ЯИЧНЫЕ ЖЕЛТКИ 3 ШТ СЛИВОЧНЫЙ СЫР 50 ГР ПЕРЕЦ ГОРОШКОМ 24 ШТ ГОТОВОЕ ТЕСТО Способ приготовления Делаем тесто или покупаем готовое. 1. Делаем начинку. Трем сыр и режем варёную колбасу на кубики. 2. Из копченой колбасы(салями) вырезаем рюмкой пяточки. Дырочки-ноздри выдавим тоже . 3. Разделим тесто на 12 частей. Сформируем колобки. Накроем пленкой. 4. Берем один колобок, можно раскатать скалкой или просто размять руками. Кладем начинку. И края собираемв узелок. Переворачиваем и получается у нас булочка. 5. Такую булочку смазываем желтком смешанным с водой. Накладываем пятачок, делаем глазки. Ушки делаем из теста. 6. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 35 минут. Блюдо готово! Приятного аппетита Блюдо готово! #food #tastyfood #foodstreet #еда #рецепты #вкусныерецепты #видеорецепты #пошаговыерецепты #вкуснаяеда #простыерецепты #рецепты #здороваяеда #freefoodfast #готовимдома #кухня #приготовление #мясо #завтрак #идеидлязавтрака #булочки #настолнг #нг #годсвиньи #едананг #рецептыновыйгод #едановыйгод #закускикстолу #менюнановыйгод #менюнанг

Публикация от tastyFOOD (@tastyfoodtop)

Основа этого блюда – салат с майонезом и тертым яичным желтком, приготовленный в кулинарном кольце. Украсьте его тонкими ломтиком колбасы и кусочками маслин. Тарелку декорируйте петрушкой и морковными звездочками.

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