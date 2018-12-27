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Исследователи рассказали о негативном воздействии зеленого чая на организм

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Исследователи рассказали о негативном воздействии зеленого чая на организм
21:59 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В большом количестве этот напиток может провоцировать нарушения в работе печени и почек.

Зеленый чай – один из самых полезных напитков на свете. Но пить его все же следует умеренно.

Если вы рьяный адепт здорового образа жизни и постоянно пьете зеленый чай, это может пагубно отразиться на здоровье, предостерегают американские ученые. Исследователи Государственного Университета штата Нью-Джерси утверждают, что в большом количестве этот напиток может провоцировать нарушения в работе печени и почек.

По их мнению, в день целесообразно выпивать максимум 2 чашки зеленого чая традиционного объема. В составе этого чая содержатся полифенольные соединения, имеющие свойство скапливаться в организме.

"Передозировка" чайными полифенолами может негативно сказаться на работе печени и почек", - заявили научные специалисты.

В медицинской практике известны случаи заболевания печени после употребления зеленого чая. Занимавшиеся их изучением эксперты отмечали, что к проблемам с печенью приводили "попутные" вещества, добавляемые в чаи производителями. Также по одной из версий к болезням внутренних органов могут приводить пестициды, используемые при выращивании чая.

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Вред, Чай, Зеленый чай, Печень, Польза, Почки.
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