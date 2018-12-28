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Супрун рассказала, как уберечься от похмелья

Супрун рассказала, как уберечься от похмелья
12:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун рассказала, как уберечься от похмелья на следующий день.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что для того, чтобы уменьшить вред от выпитого спиртного, нужно пить больше воды и не мешать алкоголь с газировкой. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, самыми действенными способами, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя являются: пить больше воды, не пить алкоголь на голодный желудок и не смешивать алкоголь с газированными напитками. Отмечается, что алкоголь в сочетании с газировкой быстрее всасывается в кровь, поэтому можно быстрее опьянеть. Лучше смешать алкоголь с фруктовыми соками или водой.

И.о министра утверждает, что употребление перед или во время застолья активированного угля не приносит никакого эффекта.

"Есть небольшое клиническое исследование, которое указывает на отсутствие какого-либо эффекта (от употребления активированного угля перед застольем). Участники исследования дважды принимали одинаковую дозу этанола. Перед второй раз они приняли активированный уголь. Интересно, что после употребления активированного угля, концентрация алкоголя в крови осталась такая же, как и без него. Это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его не абсорбирует", – написала Супрун.

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Напомним,  Супрун раскритиковала традиционное праздничное меню украинцев и посоветовала сделать блюда проще и здоровее.

Она призвала отказаться от майонеза и предложила добавить в оливье скумбрию, а на гарнир приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо картофельного пюре.

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Алкоголь, Минздрав, Похмелье, Ульяна Супрун.
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