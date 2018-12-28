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Эксперты подсказали, сколько можно хранить открытую бутылку вина

Эксперты подсказали, сколько можно хранить открытую бутылку вина
17:29 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

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Как долго может храниться открытая бутылка вина? На этот вопрос ответил американский специалист по вину Коллин Лилли.

"Я считаю, что открытое вино желательно выпить в течение вечера. Когда вы переливаете напиток в бокал, бутылку заполняет воздух. При этом фенолы (компоненты, влияющие на вкус вина) испаряются, что негативно сказывается на вкусовых и ароматических качествах напитка", – сообщил эксперт.

Коллин также рассказал, что будет, если оставить открытую бутылку на день или два. "Нет, это определенно не стоит ваших денег. Вино продолжит окисляться в ускоренном темпе", – подчеркнул специалист.

Когда вы открываете новую бутылку, лучше всего выпить ее в течение 4-6 часов. Вино немного изменится в течение этого времени, но в положительном ключе. Через 24 часа вкус напитка будет уже другим, а через два-три дня вино станет откровенно кислым и потеряет свой аромат.

Чтобы замедлить процесс оксидации, не забудьте закупорить бутылку и охладить ее. Скорость окисления зависит также от сорта и возраста вина. А когда речь идет о приготовлении блюд с вином, действуют те же правила, считает Коллин.

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Алкоголь, Вино, Напиток, Новый год 2019, хранение вина.
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