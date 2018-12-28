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Медики подсказали, каким должен быть рацион при гриппе

Медики подсказали, каким должен быть рацион при гриппе
18:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

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Затянуть процесс выздоровления может не только неправильное лечение и отсутствие постельного режима, но и неправильный рацион.

"При заболевании гриппом, рацион нужно пересмотреть в сторону уменьшения, при этом мясо, особенно красное, рекомендуется исключить. Если в первые дни после появления симптомов вы вообще съедите всего несколько яблок или мандарин, веточку винограда или банан – тем лучше. Не стоит перегружать желудок пищей, пусть все внутренние силы организм бросит на борьбу с вирусом", - отметила врач. При этом количество потребляемой жидкости нужно увеличить, причем почти вдвое.

Вода необходима для нормального протекания обменных процессов, функционирования внутренних органов, их самоочищения и выведения из организма токсинов. Помимо чистой минеральной воды, можно пить травяные и фруктовые чаи.

"Как только вам станет немного легче, обязательно включите в ежедневное меню куриный бульон. Наваристый, но не жирный бульон уменьшает количество слизи в носоглотке и улучшает откашливание, к тому же укрепляет иммунитет и придает сил", - говорит врач.

Поскольку грипп негативно действует не только на иммунную систему, но и работу органов ЖКТ, от которых она во многом состоит, пейте как можно больше натуральных кисломолочных продуктов – йогуртов, ряженки, простокваши, кефира. К тому же, содержащиеся в этих продуктах пробиотики уменьшают гриппозные симптомы.

Обязательно ешьте больше фруктов и овощей, богатых витамином С. Причем, это не только цитрусовые, но и любые ягоды, отвар шиповника, лук, болгарский перец, но рекордсменом является квашенная капуста. К тому же в этом продукте полно других витаминов и ценных микроэлементов, потому в период выздоровления эксперты рекомендуют употреблять ее как можно чаще.

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Питание, Мясо, Продукты, Грипп, Рацион.
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