Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии

Новости шоу бизнеса: С этими симптомами необходимо немедленно обратиться за помощью к медикам.

Большинство людей боятся головной боли, как огня, потому что уверенно полагают - она является первым симптомом рака мозга. На самом деле, онкологи спешат всех разубедить в этом мифе, потому как при данном заболевании голова может вообще не болеть.

Как при любом другом виде онкологического заболевания, рак мозга какое-то время может развиваться и не подавать никаких симптомов. Уже на второй-третьей стадии опухоль дает о себе знать, но и здесь есть опасность - больной может не обратить внимание на тревожные сигналы своего организма и позволит раку таким образом прогрессировать дальше.

Как на ранней стадии распознать рак мозга?

Участившиеся приступы головокружения. Если вы не знаете, что служит причиной головокружения и раньше не страдали от него, тогда нужно в ближайшее время навестить терапевта, который подскажет, что делать.

Невысокая температура тела. Раковые клетки стимулируют работу иммунной системы, которая бросит все силы на защиту организма, а потому температура может повышаться, но не более 37,5 градусов по Цельсию.

Рвота. Этот симптом должен насторожить вас, если приступы рвоты появляются спонтанно и им, как обычно, не предшествует тошнота. Если человек во время употребления какой-либо пищи просто начинает рвать, то причину такого нарушения пищеварения нужно узнать у медиков, причем в срочном порядке.

Ухудшение зрения. Забеспокоиться нужно в том случае, если вы стали замечать, что с каждым днем ваше зрение становится все хуже и хуже. Даже если это не проявление рака мозга, а другое менее опасное заболевание, к врачу сходить нужно.

Судороги. Если человек не страдает эпилепсией и до 20 лет с ним ни разу не случались судорожные приступы, а вдруг без какой-либо причины они стали его преследовать сейчас, то лучше вызвать "скорую" и отправиться в больницу на обследование и выяснение истинных причин, спровоцировавших данный симптом.

Не паникуйте, если заметили у себя тот или иной симптом из этого списка, но и не надейтесь на то, что все пройдет само собой. Обязательно пройдите обследование и начинайте лечиться своевременно, строго выполняя рекомендации лечащего врача, тогда шансы на выздоровление удвоятся.