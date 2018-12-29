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Ученые в шоке: алкогольные напитки и кофе оттягивает старость

Ученые в шоке: алкогольные напитки и кофе оттягивает старость
10:45 Сегодня Телеграф www.unn.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Исследование проводились с полной информацией о питании, физических нагрузках, историях болезни и принимаемых препаратах.

Состояние людей, полностью отказавшихся от употребления алкоголя и кофе, оказалось хуже тех, кто их употреблял. К такому выводу пришли ученые в Калифорнийском университете.

Специалисты провели длительное исследование и обнаружили неожиданное влияние алкоголя и кофе на организм человека. В исследовании под названием 90+ Study приняли участие более 1,6 тысячи человек.

Каждый из группы добровольцев проходил медицинское обследование раз в шесть месяцев, начиная с 2003 года. Их обследовали с помощью неврологических и нейропсихологических тестов. Также участники исследования выполняли когнитивные и физические задачи.

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Специалисты собрали информацию о питании, физических нагрузках, историях болезни и принимаемых препаратах. В результате ученые сделали вывод, что люди, в меру употребляющие алкоголь и кофе, чаще доживали до 90 лет, нежели те, кто полностью отказался от этих напитков.

Но, ученые также отметили, что больше 40% испытуемых старше 90 лет страдали деменцией и другими когнитивными нарушениями.

Напомним ранее, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала очередной миф об алкоголе и управлении автомобилем.

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Алкоголь, Жизнь, Кофе, Продление, Сокращение жизни.
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