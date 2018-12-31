Двухразовое питание признали полезным для здоровья - рассказали ученые Журнал Diabetologia рассказал об эксперименте чешских диетологов, которые пришли к выводу, что двухразовое питание в виде завтрака и обеда способствует эффективному похудению. В опытах ученых принимали участие люди, страдающие не только от излишков веса, но и от диабета