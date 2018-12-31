Врачи объяснили, почему мужчинам желательно регулярно есть бананы Этот фрукт улучшает мужскую силу. Американские ученые рассказали, какие фрукты повышают потенцию мужчин. Исследователи пришли к выводу, что правильное питание может сказаться на этой функции мужского организма.