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Врачи назвали фрукт, который очень полезный для сердца

Врачи назвали фрукт, который очень полезный для сердца
01:57 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Полезные свойства авокадо, о которых вы не знали.

Этот драгоценный фрукт клали в гробницы высокопоставленных вельмож еще 750 лет до нашей эры, о чем свидетельствуют недавние раскопки. Сегодня авокадо можно купить практически в любом супермаркете и по доступной цене.

Чем же так примечателен этот фрукт.

Самая главная ценность этого маслянистого фрукта с непримечательным вкусом – это изобилие витаминов, минералов и полезных для человеческого организма кислот. Все эти элементы являются мощным оружием против таких серьезных заболеваний как рак, создавая барьер свободным радикалам, защищая клетки и выводя токсины; они вытесняют «плохой» холестерин, очищая сосуды и улучшая работу сердца.

Авокадо улучшает пищеварение, избавляет от запоров, улучшает зрение и снижает уровень сахара в крови. В авокадо содержатся мононенасыщенные жиры, которые расщепляют вредные насыщенные жиры и не дают им осесть на талии в виде лишних килограммов вопреки расхожим страхам о вредной для фигуры калорийности авокадо.

Конечно, все хорошо в меру, и если употреблять авокадо в небольших количествах регулярно, то можно продлить молодость благодаря содержанию в нем витаминов А и Е, так необходимых нашей коже. Полезен авокадо и для мужской силы, делая сперматозоиды живучими и повышая их выработку. Беременным женщинам авокадо не менее полезен, он предотвращает развитие врожденных пороков плода благодаря высокому содержанию в этом фрукте фолиевой кислоты.

Важен авокадо и для рациона ребенка, так как он улучшает мозговое кровообращение, облегчая процесс обучения, и способствует усвоению кальция в организме, укрепляя кости. Именно поэтому авокадо стоит добавлять в свой рацион и пожилым людям. Одним словом, авокадо – просто находка для тех, кто заботится о своем здоровье. Во всем мире кулинары разрабатывают все больше интересных рецептов, которые позволяют делать блюда из авокадо вкусными и разнообразными.

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Авокадо, Полезные фрукты, Свойства авокадо, Польза авокадо, Фрукты для сердца.
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