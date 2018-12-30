Медики рассказали о полезных полезные свойствах оливок

Новости шоу бизнеса: Кожура оливок содержит много полезных веществ.

По данным исследования ученых из Испании, опубликованным в Journal of Molecular Biology, в кожуре оливок содержится вещество, уничтожающее раковые клетки, - маслиновая кислота. Исследователи охарактеризовали оливки как «бесценный продукт для борьбы с раковыми заболеваниями».

В публикации издания научные специалисты констатировали: в кожуре оливок содержится до 80% маслиновой кислоты. Данное вещество обладает свойством задерживать развитие раковой опухоли, уничтожать опухолевые клетки.

Также научные специалисты отметили, что оливки содержат в своем составе витамин Е, очень важный для нормальной жизнедеятельности всех органов. Витамин Е является антиоксидантом, он защищает организм от вредоносного влияния токсинов (например, молочной кислоты), стимулирует иммунитет, участвует в защите от вирусных и бактериальных инфекций, улучшает регенерацию тканей.

«Употребление в пищу данного продукта помогает организму бороться с угрозой рака толстой кишки и груди», - цитирует исследователей журнал.

Помимо противораковых компонентов в оливках содержится соли калия, фосфора, железа и других полезных элементов. По мнению специалистов, регулярное употребление в пищу оливок позволяет добиться снижения риска заболеваний сердца и сосудистой системы, - например, стенокардии, инфарктов.