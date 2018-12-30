Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста
На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста
Хачериди отверг предложение Карабаха
Хачериди отверг предложение Карабаха
Мечта каждой: какие мужчины нравятся женщинам (Фото)
Мечта каждой: какие мужчины нравятся женщинам (Фото)

Врачи назвали полезные свойства квашеной капусты

Врачи назвали полезные свойства квашеной капусты
06:47 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Квашеную капусту называют незаменимой и непревзойденной, - и ценность этого продукта отнюдь не преувеличена.

В холода особенно важно питаться правильно, поскольку это помогает не заболеть: с пищей в организм поступает все необходимое для иммунной системы. Одним из лучших продуктов зимнего рациона является квашеная капуста.

Чем полезны квашеные продукты

Из квашеных овощей человеческий организм получает комплекс ценных для него компонентов - пробиотики, пребиотики, клетчатку и ферменты. В своем содружестве эти вещества обеспечивают крепкий иммунитет, стойкий гормональный фон и стройность.

Квашеная капуста оздоровляет кишечник. Благодаря квашеной капусте в кишечнике размножаются и активизируются полезные бактерии, защищающие от патогенной микрофлоры, кандидозной, вирусной и грибковой инфекции. Сок квашеной капусты содержит аминокислоту L-глютамин, которая заживляет стенки кишечника. Такая капуста ценится как великолепное профилактическое средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Квашеная капуста улучшает состояние волос и зубов. В половине стакана квашеной капусты содержится суточная норма витамина К, оказывающего укрепляющее действие на волосы и зубы.

Квашеная капуста защищает от проблем с сердцем. Этот эффект связан с входящими в ее составмногочисленными витамины группы В. В квашенной капусте содержится много веществ, ценных из-за своей способности оказывать противовоспалительное действие, снижающее уровень холестерина.

Квашеная капуста снабжает витамином С. Данный витамин важно получать с пищей, поскольку он не синтезируется организмом. Содержащийся в квашеной капусте витамин С защищает организм от канцерогенов. Зимой, по мнению экспертов, квашеная капуста является более содержательным источником витамина С, нежели цитрусовые, в которых он теряется из-за условий хранения и долгой перевозки.

Квашеная капуста - одновременный источник пробиотиков и пребиотиков. Состав квашеной капусты ценен огромным количеством важных для организма бактерий - не только лакто-, но и бифидо-. В этом плане продукт может превзойти даже таблетированные пробиотики. У многих людей пищеварительная система повреждена вследствие чрезмерного применения антибиотиков и других препаратов, а также из-за влияния повышенного содержания в окружающей среде тяжелых металлов, обработанных пищевых продуктов. Пробиоики являются мощной поддержкой для иммунитета, помогают исцелять болезни, которые возникают за счет токсинов и неправильного питания.

Квашеная капуста способствует похудению. В составе сока квашеной капусты присутствует тартроновая кислота. Благодаря ей поступающие с пищей углеводы не трансформируются организмом в жир, а полностью расходуются в качестве энергетического топлива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Квашеная капуста, Польза квашеной капусты, Свойства квашеной капусты, Полезные зимние продукты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
02 Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
03 Епифаний сообщил, в каком случае Рождество перенесут на 25 декабря
04 Епифаний заверил, что Филарет будет и дальше совершать богослужения
05 Марина Узелкова рассказала, почем разводиться с мужем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Медики назвали газировку опасной для почек
Медики назвали газировку опасной для почек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь