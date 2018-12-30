Врачи назвали полезные свойства квашеной капусты

Новости шоу бизнеса: Квашеную капусту называют незаменимой и непревзойденной, - и ценность этого продукта отнюдь не преувеличена.

В холода особенно важно питаться правильно, поскольку это помогает не заболеть: с пищей в организм поступает все необходимое для иммунной системы. Одним из лучших продуктов зимнего рациона является квашеная капуста.

Чем полезны квашеные продукты

Из квашеных овощей человеческий организм получает комплекс ценных для него компонентов - пробиотики, пребиотики, клетчатку и ферменты. В своем содружестве эти вещества обеспечивают крепкий иммунитет, стойкий гормональный фон и стройность.

Квашеная капуста оздоровляет кишечник. Благодаря квашеной капусте в кишечнике размножаются и активизируются полезные бактерии, защищающие от патогенной микрофлоры, кандидозной, вирусной и грибковой инфекции. Сок квашеной капусты содержит аминокислоту L-глютамин, которая заживляет стенки кишечника. Такая капуста ценится как великолепное профилактическое средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Квашеная капуста улучшает состояние волос и зубов. В половине стакана квашеной капусты содержится суточная норма витамина К, оказывающего укрепляющее действие на волосы и зубы.

Квашеная капуста защищает от проблем с сердцем. Этот эффект связан с входящими в ее составмногочисленными витамины группы В. В квашенной капусте содержится много веществ, ценных из-за своей способности оказывать противовоспалительное действие, снижающее уровень холестерина.

Квашеная капуста снабжает витамином С. Данный витамин важно получать с пищей, поскольку он не синтезируется организмом. Содержащийся в квашеной капусте витамин С защищает организм от канцерогенов. Зимой, по мнению экспертов, квашеная капуста является более содержательным источником витамина С, нежели цитрусовые, в которых он теряется из-за условий хранения и долгой перевозки.

Квашеная капуста - одновременный источник пробиотиков и пребиотиков. Состав квашеной капусты ценен огромным количеством важных для организма бактерий - не только лакто-, но и бифидо-. В этом плане продукт может превзойти даже таблетированные пробиотики. У многих людей пищеварительная система повреждена вследствие чрезмерного применения антибиотиков и других препаратов, а также из-за влияния повышенного содержания в окружающей среде тяжелых металлов, обработанных пищевых продуктов. Пробиоики являются мощной поддержкой для иммунитета, помогают исцелять болезни, которые возникают за счет токсинов и неправильного питания.

Квашеная капуста способствует похудению. В составе сока квашеной капусты присутствует тартроновая кислота. Благодаря ей поступающие с пищей углеводы не трансформируются организмом в жир, а полностью расходуются в качестве энергетического топлива.