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Стало известно, чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки

Стало известно, чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки
13:45 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Когда после вечеринки люди хотят предотвратить или облегчить симптомы похмелья, зачастую они используют широко известные, но абсолютно неэффективные приемы.

Шесть мифов о похмелье, в которые стоит прекратить верить.

Эксперты в области здоровья не устают опровергать распространенные мифы о похмелье. Приведенный ниже список был опубликован в журнале Prevention несколько лет назад, но утром 1 января мы посчитали нужным напомнить о нем.

Шесть мифов о похмелье, в которые стоит прекратить верить:

1. Для хорошего самочувствия нужно опохмелиться на следующий день. Употребление алкоголя утром после пьянки может оттянуть, но не предотвратить похмелье. Излечиться с помощью того же вещества, которое привело к плохому самочувствию, невозможно, утверждает директор Национального института США по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма Джордж Кооб. Дополнительная доза спиртного принесет еще больше вреда для печени и мозга, а также спровоцирует сильную головную боль спустя несколько часов.

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2. Антипохмельные таблетки перед сном. Злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание организма и головную боль, интоксикацию печени и мозга. Аспирин и ибупрофен являются противовоспалительными средствами и борются с интоксикацией, однако полностью снять симптомы похмелья могут не всегда. Медики категорически не рекомендуют принимать против похмелья парацетамол, поскольку он перегружает и без того перегруженную печень.

3. Хлеб уменьшает влияние алкоголя. Хлеб не ведет себя как губка, говорит профессор семейной медицины в Медицинском центре Университета Лойолы Аарон Мишельфелдер. Хлеб может замедлить всасывание алкоголя в кровь, но не уменьшит его воздействие. Чтобы заблокировать поглощение организмом спиртного, в процессе застолья ешьте жирную пищу.

4. Нужно хорошо проспаться. На самом деле алкоголь выходит из организма двумя путями: через мочу и через дыхание. Поэтому, если вы хотите быстрее протрезветь и избавиться от похмелья, вам нужно не спать, а, наоборот, – двигаться, чтобы активнее дышать. Попробуйте прогуляться или выйти на пробежку, если, конечно, найдутся силы. Также не забывайте пить много воды.

5. Лучшее лекарство от похмелья – вредный завтрак. Если похмелье сопровождается не только головной болью, но и тошнотой, не стоит завтракать жареными сосисками, яйцами, картофелем или любым фаст-фудом. Выбирайте легко усваиваемые продукты, которые повысят уровень сахара в крови и переварятся организмом без проблем. Отлично подойдут простые углеводы, например, белый хлеб, крекеры, сладкие фрукты, мед.

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Эксперты отмечают, что в нормальном состоянии печень автоматически производит больше глюкозы в случае снижения уровня сахара в крови. При алкогольном отравлении печень, в первую очередь, занята метаболизмом спиртного, а не регуляцией уровня сахара.

6. Чашка крепкого кофе поможет восстановиться. К сожалению, крепкий свежесваренный кофе может только усилить похмельную тошноту. «Кофеин помогает стать более сосредоточенным и бдительным, но не выводит из организма алкоголь», – говорит Аарон Мишельфелдер.

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Похмелье, Новый год, Новогодние праздники, Праздники, Советы медиков, Мифы о похмелье.
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