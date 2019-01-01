Скачать
Вторник, 01.01.2019
Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году
Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году
С1 января можно возвращать лекарства в аптеки
С1 января можно возвращать лекарства в аптеки
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Пожелания с Новым 2019 годом в стихах
Пожелания с Новым 2019 годом в стихах

Названы продукты, которые лучше всего поддерживают иммунную систему

Названы продукты, которые лучше всего поддерживают иммунную систему
15:19 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Подкормка иммунной системы – это не просто горсть поливитаминов.

Чтобы укрепить свою иммунную систему, нам нужно черпать силы из того, что мы едим.

Ни один воспеты историками знаменитый полководец не организовал оборону лучше, чем иммунная система нашего организма. Ее вездесущие бойцы круглосуточно готовы сразиться с агрессорами. Состояние иммунной системы во многом зависит от питания. Если снабжать организм всем необходимым, он будет исправно нести свою службу, отражая атаки врагов.

Перегрузка тем или иным, даже очень полезным веществом способна вывести их из равновесия и дать весьма неприятный побочны эффект. Избыток витамина не менее вреден, чем его недостаток. Но если получать все, что нужно, не из аптеки, а из пищи, вероятность опасной для иммунной системы передозировки очень мала.

Для нормальной работы иммунной системы необходим высококачественный белок. В нашей жизни нередко складываются определенные предпочтения в питании, где преобладают салаты, супы, хлеб, что ведет к дефициту белка. Надо восполнять его рыбой, постным мясом, нежирными кисломолочными продуктами и бобовыми.

Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций

Для иммунной системы особенно нужны витамины А, С, Е, группы В, биотин и фолиевая кислота. Требуются также определенные микроэлементы, в частности цинк, железо, медь, селен (последний особенно важен для профилактики рака).

Какие продукты укрепят иммунную систему: вареная фасоль, нежирные кисломолочные продукты, свекла, семечки подсолнуха, тунец, проростки пшеницы, шпинат, тыква, брокколи. Все они богаты необходимыми витаминами и микроэлементами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Мясо, Рыба, Иммунитет, Иммунная система, Организм человека, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
02 Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
03 1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в первый день нового года
04 Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу
05 Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
Мороз до -15 и гололед: Прогноз погоды на 1 января
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь