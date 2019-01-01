Избавляемся от целлюлита с помощью простых продуктов Целлюлит - это, наверное, самый страшный враг женской красоты. Он искажает их бедра, искажает их ягодицы, кожу лишает упругости и гладкости. С древнейших времен женщины просят у него спасения, но правильного однозначного решения, как от него избавиться, так до сих пор и не найдено. Как вариант, современная медицина предлагает простой способ избавления от целлюлита - антицеллюлитную диету. Причем врачи считают этот способ более эффективным, чем даже дорогие операции, всегда несут женскому организму ряд опасностей. Здесь следует обратить внимание на то, что данная диета - это не голодание, а отбор продуктов, разрешенных к употреблению. Голод только приведет к потере мышечной ткани, никоим образом не подчеркнет красоту женской фигуры. Вот, с чего должен состоять рацион женщины, которая хочет избавиться от целлюлита: