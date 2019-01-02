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Диетологи рассказали, как похудеть при помощи соков

Диетологи рассказали, как похудеть при помощи соков
12:29 Сегодня Телеграф charter97.org Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам диетологов, существует 3 сока для сжигания жира без вреда для фигуру.

По данным Министерства сельского хозяйства США, а также опытных американских диетологов, восстановиться после новогодних праздников, улучшить метаболизм и запустить процесс похудения помогут именно правильные соки.

Во-первых, томатный сок - в 100 граммах которого содержится всего около 18 калорий. Кроме того, томаты имеют высокое содержание воды.

Во-вторых, яблочный сок, который содержит около 50 калорий на 100 г. В-третьих, морковный сок - в 100 граммах которого содержится 4о калорий и 3 грамма полезной клетчатки. 

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Следовательно, добавление морковного сока к диете для похудения ускорит программу по снижению веса после новогодних праздников.

Как сообщалось ранее, Жир в авокадо относится к категории полезных для здоровья. Чуть ли не главным секретом борьбы с лишним весом является способность как можно дольше сохранять чувство сытости. И вот 5 натуральных продуктов, которые помогут этого добиться.

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Все по теме:

Похудение, Жиры, Сок, Томатный сок, Морковный сок, Сжигание жиров, Яблучный сок.
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