Названы продукты, которые опасно держать в пластике

Новости шоу бизнеса: Хотя пластиковая посуда очень практичная, она не всегда подходит для безопасного хранения пищи.

Пластиковая посуда отлично подходит для того, чтобы хранить еду в холодильнике или брать обед с собой на работу. Однако так ли она безопасна.

Мы часто используем пластиковую посуду для хранения свежих и обработанных продуктов. Пластиковая посуда обычно есть в каждом доме, ведь она экономичнее, чем посуда из алюминия и других материалов.

Проблема в том, что далеко не все продукты безопасно хранить в пластиковой посуде. Многие из них очень быстро портятся, потому что в такой посуде быстрее размножаются бактерии.

К сожалению, очень часто люди об этом даже не подозревают и продолжают использовать пластиковую посуду для хранения самых разных продуктов, не принимая меры предосторожности. На страницах издания Шаг к здоровью специалисты рассказали о семи продуктах, которые не следует хранить в пластиковой посуде, пишет health info.

1. Свежие яйца

Свежие яйца и блюда, приготовленные из свежих яиц, например, майонез, лучше не хранить в пластиковой посуде, потому что там быстрее размножаются такие бактерии, как сальмонелла или кишечная палочка.

Наиболее безопасный способ хранения яиц и блюд из них - в пакете со льдом или термостойкой посуде.

2. Обработанное мясо

Если хранить обработанное мясо в пластиковой посуде, это может существенно ухудшить его вкус и вызвать потерю большей части питательных веществ.

Мясное рагу или котлеты легко изменяют свой вкус и текстуру при хранении в пластиковой посуде.

3. Рагу и супы

Рагу и супы готовятся при высокой температуре. Если перелить их в пластиковый контейнер, пока они еще горячие, они могут лишиться своего вкуса и полезных свойств.

Однако если дать им остыть, вы можете спокойно убрать их в холодильник.

Хранить остывшую еду в пластиковой посуде абсолютно безопасно.

4. Молоко и молочные продукты

Молоко и молочные продукты быстро портятся в пластиковой посуде.

Хотя молоко можно перелить в пластиковый контейнер на пару часов, мы не рекомендуем вам злоупотреблять этим, чтобы максимально обезопасить себя от бактерий.

Пластиковая посуда ускоряет процесс разложения пищи и повышает риск появления боли в желудке.

Лучшая альтернатива - хранить молочные продукты в эмалированной или стеклянной посуде, тогда они останутся свежими максимально долго.

5. Свежие овощные салаты

Многие люди думают, что пластик позволяет сохранить овощи свежими как можно дольше.

Он действительно защищает от перекрестного загрязнения, но не настолько хорошо, чтобы надолго сохранить овощи свежими.

Контакт с пластиковой посудой может ухудшить вкус овощей и лишить их большей части питательных свойств.

6. Чай или кофе

Хотя есть множество специальных контейнеров для горячего чая и кофе, мы советуем вам подождать, пока напиток остынет, прежде чем переливать его в пластиковую посуду.

Дело в том, что при контакте пластиковой посуды с горячими продуктами повышается риск размножения бактерий.

Мы советуем вам хранить эти напитки в контейнерах из других материалов, чтобы они не теряли свои вкусовые и питательные свойства.

7. Сыр

Сыр относится к выше упомянутым молочным продуктам, но мы хотим рассказать о нем отдельно, так как его можно хранить только в специальной посуде.

При неправильном хранении сыра в нем очень быстро размножаются бактерии и грибки.

Если сыр хранится в закрытом контейнере более трех дней, в нем накапливаются летучие вещества, что приводит к очень быстрому размножению бактерий.

В результате его текстура ухудшается и он теряет большую часть полезных свойств, что может осложнить наш процесс пищеварения.

Не храните в пластиковых контейнерах упомянутые выше продукты. Отдавайте предпочтение посуде из стекла и металла.