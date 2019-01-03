Холодные ноги часто бывают признаком серьезных болезней

Новости шоу бизнеса: Замерзшие конечности могут указывать на проблемы с печенью, а также на гормональный сбой.

Постоянно холодные и замерзшие конечности является распространенным сигналом о развитии склеродермии –неблагоприятного состояния, характеризующегося поражением мелких сосудов.

У пациентов, страдающих от холодных конечностей, врачи в первую очередь начинают подозревать болезни сосудов. Например, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза – заболевания, которое поражает эластичные ткани артерий, делает их твердыми и хрупкими.

Также замерзшие конечности могут указывать и на проблемы с печенью. Этот орган участвует в энергетическом обмене в организме человека. При возникновении нарушений в нем кровь начинает циркулировать по малому кругу – так организм оптимизирует производство энергии. Конечности при этом недополучают активного потока крови и остывают.

Следует отметить, что за процессы выработки и сохранения энергии вместе с печенью отвечает и щитовидная железа. При мерзнущих ногах не будет лишним проверить и ее.

Также холодные ноги могут также быть следствием действия гормонов. Особенно сильно при этом страдают женщины. В женском организме в зависимости от менструального цикла "скачет" уровень гормона эстрогена. В результате кровеносные сосуды становятся невероятно чувствительными к изменениям температуры в окружающей среде – ее колебания легко провоцируют у женщин сужение сосудов, приводит к замедлению кровообращения в конечностях и, как следствие, к охлаждению.