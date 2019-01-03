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Основные правила того, как правильного закаляться зимой

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Основные правила того, как правильного закаляться зимой
10:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Началась зима и многие спортсмены "загорелись" идеей закаляться, что при неправильной последовательности и температуре может привести к серьезным заболеваниям.

Регулярная закалка способствует поддержанию иммунитета, ускорению метаболизма, укреплению нервной системы.

Если начать закаляться неправильно, могут появиться осложнения. О том, как нужно укреплять организм, пишет 1001 Совет.

1. Не нужно сразу обливаться холодной водой из ведра. Закаливание начинайте с мягких и щадящих процедур, среди которых воздушные и солнечные ванны (при температуре воздуха от 12 градусов).

 

2. Постепенно начинайте умываться холодной водой комнатной температуры, но с каждым днем градус ее нужно понижать.

Приступая к дальнейшим процедурам, помните о золотом правиле закалки — регулярности.

3. Готовы к обливанию? Не спешите. Начните с контрастного душа. Чередуйте привычную температуру с холодной. Первый сеанс должен длиться 10 секунд, постепенно увеличивайте его до 1 минуты.

4. Далее можно взяться за закаливание стоп. Необязательно сразу ходить босиком по снегу. Наберите на дно ванны прохладную воду и встаньте в нее, переступая с ноги на ногу. Каждые 2–3 дня снижайте температуру воды на 1 °C.

5. Ищете более щадящий способ закаливания? Есть еще обтирание холодной водой. Сначала смоченной в воде губкой или полотенцем нужно обтереть верхнюю часть тела, затем растереть ее сухим полотенцем, а потом сделать то же самое с нижней частью тела.

Выполняя процедуры, прислушивайтесь к своему организму. Если почувствовали озноб, остановитесь. Видимо, организм еще не готов.

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Умываться, Обливание, Закаляться, Воздушные ванны.
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