Не получится сэкономить: 6 продуктов которые не могут быть дешевыми

Эксперты считают, что некоторые продукты в принципе не могут быть дешевыми, так что сэкономить на них вряд ли получится. Если же на них установлена низкая цена, то употреблять такие продукты в пищу может быть просто вредно для здоровья.