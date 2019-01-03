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Пятница, 04.01.2019
Вместо таблетки: 7 простых продуктов, которые помогут при головной боли
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Вместо таблетки: 7 простых продуктов, которые помогут при головной боли

Непереносимость пищевых продуктов может проявляться разнообразными симптомами, в том числе и головными болями. Оказывается, головную боль способны вызвать ваши любимые продукты. Шоколад, красное вино, пармезан, цитрусовые могут выступать провокаторами мигрени. Но есть и продукты которые могут помочь при головной боли.
24apteka.com.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Пища, Лечение, Советы, Продукты, Мигрень, Головная боль.
23:25 Чт, 3 Январь 2019 Телеграф
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