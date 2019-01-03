Вместо таблетки: 7 простых продуктов, которые помогут при головной боли Непереносимость пищевых продуктов может проявляться разнообразными симптомами, в том числе и головными болями. Оказывается, головную боль способны вызвать ваши любимые продукты. Шоколад, красное вино, пармезан, цитрусовые могут выступать провокаторами мигрени. Но есть и продукты которые могут помочь при головной боли.