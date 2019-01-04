Лучшие способы поднять настроение зимой

Новости шоу бизнеса: Эксперты рассказали, как можно улучшить себе настроение в холодное время.

Если твоя улыбка исчезает с лица по мере снижения температуры воздуха на улице, возможно, дело не просто в настроении. Сезонное аффективное расстройство (САР), реакция на уменьшение количества солнечного света, поражает около 5% жителей северных стран. Отсутствие сил, переедание, постоянное плохое настроение — ничего приятного в этом нет. Но пусть погода тебя не расстраивает: есть способы побороть САР и почувствовать себя лучше!

1. Прогуляйся в солнечный день

Если ты не любишь зиму, это не значит, что не полюбишь никогда. Выбери день, когда солнце светит особенно ярко и отражается в снегах. Начни курс витамина D (заранее сдай анализ, чтобы убедиться в его дефиците), и скоро почувствуешь себя лучше.

2. Добавь света

Темные зимние вечера мешают производству серотонина. Обзаведись лампой синего света, которая будет стимулировать выработку правильных гормонов. Не закрывай шторы без необходимости, чаще смотри в окно на протяжении светового дня. И не забывай постепенно уменьшать количество света перед сном, чтобы не сбивать циркадные ритмы и не вызывать бессонницу.

3. Больше двигайся

Да, не хочется, но так будет проще дожить до весны. Достаточно просто ходить по улице и прогонять неприятные мысли. А дома можно заняться зарядкой.

4. Смотри, что ты ешь

Один из секретов счастья находится на кончике вилки. Люди, которые испытывают САД или депрессию, часто поглощают больше сахара и углеводов, что имеет неприятные последствия. Посмотри в сторону овощей, салатов и цельнозерновых продуктов.

5. Пей ромашковый чай

Совет от бабушки, но он работает! Недавнее исследование показало, что экстракт ромашки может уменьшать симптомы тревожного расстройства.

6. Пробуй новое

Лучше всего — зимний спорт: лыжи, коньки, сноуборд. Это весело и может помочь примириться с холодным сезоном.

7. Измени то, что тебя окружает

Ты не можешь влиять на погоду, но стены вполне можно сделать посветлее, купить яркие наволочки на подушки, повесить на стену веселую картину, а на заставку экрана поставить летний пляж или солнечный день. Эти мелочи отлично создают настроение.