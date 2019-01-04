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Медики рассказали, как лук может повлиять на сердце

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Медики рассказали, как лук может повлиять на сердце
15:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabaу

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Сердечнососудистая система человека с возрастом в значительной степени изнашивается – на стенках сосудов скапливается холестерин, который со временем может привести к их закупорке и образованию тромбов.

С годами таких мест скопления холестерина становится все больше и больше, и для того, чтобы должным образом удовлетворять потребности мышц и тканей в кислороде, сердцу приходится все сильнее сокращаться. Это приводит к повышению артериального давления, и риску развития основных заболеваний и расстройств сердечнососудистой системы. Этот процесс можно предотвратить и даже обратить вспять с использованием всего семи трав и специй.

1. Чеснок

Содержит аллицин – вещество, отличающиеся крайне мощными антибактериальными, антиоксидантными и антигипертоническими свойствами. Чеснок помогает снизить давление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Немедленный эффект от употребления чеснока наступает в течение 5 часов после его употребления, и может продлиться в течение 9 часов.

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2. Корица

Здесь все подсчитано научно в ряде исследований. Уровень сахара в крови, равно как и показатель кровяного давления в результате приема 250 мг. водорастворимой корицы в день снизиться от 13% до 23%, в течение нескольких недель.

3. Лук

Данный овощ содержит кверцетин – мощный антиоксидант, который эффективно защищает нас практически от всех заболеваний сердечнососудистой системы, и в первую очередь инсульта.

4. Оливки

Это важный ингредиент средиземноморской диеты, которая считается одной из самых здоровых в мире. 40 граммов оливково масла и уровень артериального давления понизиться на 50%.

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5. Душица

Эта трава содержит соединение карвакрол .В исследовании группы турецких ученых, проведенном на животных было установлено, что карвакрол способен значительно уменьшить частоту сердечных сокращений, средний показатель артериального давления, а также систолическое и диастолическое давление крови.

6. Боярышник

Экстракт этого растения хорошо известен всем сердечным больным – он реально способен очищать стенки сосудов от залежей холестерина, улучшать кровообращения и снижать нагрузку на сердечную мышцу.

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7. Кардамон

Индийские исследователи недавно собрали группу из 40 пациентов, страдающих от повышенного кровяного давления. Каждый представитель контрольной группы получал по 3 грамма кардамона в виде порошка ежедневно.

По истечении 3-х месяцев уровень кровяного давления нормализовался полностью у 38 пациентов.

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Чеснок, Корица, Оливки, Лук, Кардамон, Боярышник, Душица, Советы медиков.
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