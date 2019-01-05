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Китайская медицина: ошибочные заблуждения, которые нужно опровергнуть

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Китайская медицина: ошибочные заблуждения, которые нужно опровергнуть
09:13 Сегодня Телеграф politeka.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Вокруг китайской медицины слагают немало мифов и легенд.

Люди любят распространять мифы о методах лечения, про которые мало знают - не стоит доверять каждому из них.

Вокруг китайской медицины слагают немало мифов и легенд. Рассмотрим саме распространенные из них.

Вместо китайской медицины лучше выбрать западную

У китайской медицины очень много сторонников. Ещё бы: по некоторым данным она существует уже порядка пяти тысяч лет. Но несмотря на то, что китайская медицина очень востребована и актуальна, есть ряд её противников, которые уверяют, что западная медицина гораздо более эффективна.

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Европейские и азиатские подходы к лечению человека, организму в целом очень отличаются. Одни и те же процессы, диагностики и терапии могут иметь существенные различия. Если в основе западной медицины лежит анализ и логика, то в китайской существуют совершенно другие схемы. Но это не значит, один из подходов правильный, а другой нет. Что в китайской, что в западной медицине вероятность врачебных ошибок примерно одинаковая.

Китайские лекарства уже не актуальны

Китайские лекарства созданы уже довольно давно, они имеют природное происхождение. Именно это и вызывает опасения большинства противников. Но и эти лекарства работают на уровне биохимии. В отличие от западной медицины, в китайской существует другой принцип подбора лекарственных средств. Их назначают благодаря пониманию природы лекарств и знанию традиционной медицины. Да и работают они совершенно иначе, что вовсе не значит, что они хуже.

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Китайская медицина не подходит европейцам

Каждый народ имеет свои особенности, поэтому, возможно, данный миф образовался именно на этой почве. Кому-то действительно лечение травами может и не подойти. Но нельзя отрицать, что это может произойти даже с представителями Китая. К тому же не забывайте, что китайская медицина очень многогранна — здесь вам и лечение травами, и банки, и гимнастика, и иглоукалывание, и многие другие процедуры.

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Методики имеют реальный оздоровительный эффект, они направлены на то, чтобы активизировать ресурсы человеческого организма.

Китайская медицина для очень богатых людей

Китайская медицина изначально считалась народной, поэтому нельзя утверждать, что это дорогостоящая терапия. В современности среди европейцев такая медицина считается медициной для бедных. Эта медицина доступна практически каждому — главное найти подходящую клинику.

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