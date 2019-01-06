Наличие питомца в доме способствует снижению аллергий у детей Шведские ученые из Университета Гетеборга, возглавляемые профессором Биллом Хезельмаром, провели масштабное исследование. Для анализа были собраны данные почти о 1300 детей в возрасте от 7 до 9 лет. Специалисты изучили информацию о количестве домашних животных в доме испытуемых, а также сведения о наличии таких осложнений со здоровьем, как астма, экзема или сенная лихорадка.