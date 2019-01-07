Если слишком много думать: 6 проблем со здоровьем у людей, что часто волнуются

Эксперты рассказали о 6 проблемах со здоровьем, которые возникают в том случае, если человек много думает. Речь идет о хронически волнующихся людях, которые тем самым разрушают свое здоровье.