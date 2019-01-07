Как очистить и восстановить печень в домашних условиях

Новости шоу бизнеса: Чтобы избежать многих заболеваний, нужно чистить организм в домашних условиях.

Несмотря на то, что человеческий организм - сложнейшая система, способная с успехом выводить из себя вредные вещества, в последнее время в него попадает столько шлаков и токсинов, что справиться с ними он не в состоянии.

Для чего нужна чистка организма

Причины зашлакованности организма могут быть внутреннего (эндогенного) и внешнего (экзогенного) происхождения. В первом случае из-за сбоя в работе иммунной системы организм не может справиться с токсичными веществами, которые являются промежуточными продуктами метаболизма, и вывести их наружу. Кроме того, токсины выделяются в результате жизнедеятельности паразитов, обитающих внутри нас - глистов. Попадая в организм человека, они могут обитать в желудке, кишечнике, легких, печени и даже в мозгу, и их экскременты вызывают отравление.

Шлаки внешнего происхождения попадают в наш организм с загрязненным воздухом, которым мы дышим, с пищей и водой. Химические вещества в изобилии присутствуют в воздухе, почве. Это нитраты, соли тяжелых металлов, пестициды, радионуклиды. В мясе, которое мы едим, содержатся антибиотики и стимуляторы, которые также со временем накапливаются в нашем организме.

Токсичные вещества в тканях и клетках человека вызывают аллергию, болезни желудка и кишечника, запоры, головные боли, песок и камни в почках, печени, желчном пузыре, заболевания кожи. Лишний вес часто становится следствием зашлакованности организма. Токсины виновны в наших частых простудах, плохом настроении, депрессиях, бессоннице, быстрой утомляемости.

Бесполезно лечить загрязненный организм. Многие болезни уходят сами, если начать чистить его, тем более, что это можно делать множеством способов. Начинать нужно с чистки отдельных органов, прежде всего - с кишечника. Затем можно перейти к очищению печени, желчного пузыря, легких, почек, крови и суставов.

Как организм реагирует на зашлакованность

Знаете ли вы, что в толстом кишечнике за долгие годы жизни человека может накопиться до 25 кг остатков непереваренной пищи. Мало того, что эти остатки раздувают кишечник, смещая внутренние органы со своих мест, так, еще они выделяют огромное количество токсинов в кровь. Диафрагма поджимается, что нарушает правильное диафрагмальное дыхание, а, значит, и работу легких, сердца.

В прямой кишке пережимаются вены, что ведет к геморроидальным узлам, выпадающим наружу. От токсинов в кишечнике страдают бронхи, возникают болезни горла и носа, зубов и полости рта, головные боли и мигрени.

Если мы чистим организм в домашних условиях, то выводим шлаки, токсины, камни и соли из внутренних органов, тем самым возвращая себе здоровье и молодость. В зашлакованном организме ни селезенка, ни лимфоузлы, будучи его защитой, не в состоянии выполнять эту функцию. Лимфа участвует в питании клеток, а также - выводит из них погибшие микробы, лейкоциты, вирусы, фагоциты, отработанные продукты метаболизма.

Замусоренная печень вызывает застой венозной крови, из-за чего может произойти крах в работе всех органов. Кости становятся настолько хрупкими, что могут ломаться даже от резких движений.

Как почистить организм дома

Если вы решили почистить свой организм, начинайте с кишечника. Самый простой и действенный способ - клизма.

В первую неделю делайте клизмы через день, вторую - через два дня. Впоследствии курс клизм можно проводить раз или два в год. Но, все же, будет лучше, если вы посоветуетесь с врачом по этому поводу. Клизмы могут также нарушить работу кишечника, поэтому важно проконсультироваться с врачом, чтобы он оценил, насколько необходимо чистить кишечник и какие растворы нужно использовать для этого, чтобы получить максимальный эффект. В некоторых случаях именно клизма может решить проблемы, однако в некоторых случаях она может только усугубить ситуацию. Поэтому так важно использовать различные методы очистки кишечника.

Следующий этап очищения организма - печень. На пару дней исключите из своего меню мясо, рыбу, яйца. Будет лучше, если перед проведением процедуры вы откажетесь от ужина. С утра сделайте очистительную клизму. Можно позавтракать кашей на воде, в течение всего оставшегося дня можно пить свежевыжатые соки - яблочный, морковно- яблочный, морковно- свекольный, яблочно-свекольный.

Днем, в 15-16 часов на правое подреберье положите горячую грелку и лягте на правый бок. В такой позе нужно находиться до вечера. Вечером, часам к 19, подготовьте по 250-300 г растительного масла и сока лимона. Они должны быть подогреты до комнатной температуры. Выпив пару глотков масла, запейте их стольким же количеством сока. Делайте так каждые 15-20 минут. Если появляется тошнота, подождите до ее исчезновения. Не пейте через силу, важно, чтобы это было достаточное питье, но не слишком обильное.

Часам к 23, когда весь сок и масло будут выпиты, вы почувствуете сильные позывы в туалет. Из вас будут выходить шлаки, грязь, камни, копившиеся годами в желчном пузыре и протоках. Наутро снова сделайте клизму и, позавтракав овощным соком, положите грелку на печень. На обед можно съесть свежие либо тушеные овощи. Клизмы делайте неделю после очистки, шлаки будут выходить из организма еще долго.

Через какое-то время эту процедуру нужно повторить, и делать это необходимо до тех пор, пока не выйдут все камни (3-7 раз). Обязательно проконсультируйтесь с врачом о своем намерении, ведь большие камни будут выходить очень болезненно. В этом случае, процедуру лучше отменить. На всякий случай, имейте при себе таблетки «Но-шпы», чтобы при возникновении боли вы могли с ней справиться.