Медики раскрыли пользу дневного сна: все дело в усталости Профессиональный сомнолог Алексей Катышев заявил о том, что днем необходимо спать, - в особенности, тем, кто работает. Дневной сон помогает "перезагрузить" мозг, утверждает эксперт. Сомнолог подчеркивает: спать днем не только можно, но и нужно, так как темпы современной жизни не позволяют людям нормально высыпаться ночью.