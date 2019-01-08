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Вторник, 08.01.2019
Медики раскрыли пользу дневного сна: все дело в усталости
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Медики раскрыли пользу дневного сна: все дело в усталости

Профессиональный сомнолог Алексей Катышев заявил о том, что днем необходимо спать, - в особенности, тем, кто работает. Дневной сон помогает "перезагрузить" мозг, утверждает эксперт. Сомнолог подчеркивает: спать днем не только можно, но и нужно, так как темпы современной жизни не позволяют людям нормально высыпаться ночью.
Фото: pixabay.com
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Сон, Польза, Дневной сон, Алексей Катышев, Сомнолог.
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