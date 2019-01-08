|
|
Медики раскрыли пользу дневного сна: все дело в усталости
Профессиональный сомнолог Алексей Катышев заявил о том, что днем необходимо спать, - в особенности, тем, кто работает. Дневной сон помогает "перезагрузить" мозг, утверждает эксперт. Сомнолог подчеркивает: спать днем не только можно, но и нужно, так как темпы современной жизни не позволяют людям нормально высыпаться ночью.
Смешные утки, подражающие фламинго
Смешные любимцы, которые удивят абсолютно всех
Найден способ предотвратить старение мозга
Почему нельзя пить алкоголь на морозе: негативные последствия
Крупные собаки, которые хотят ласки и любви
Себастиан Стэн в новом образе: суровый ковбой
Вид из окна самолета: удивительные кадры с высоты птичьего полета
Собаки, которые любят своих хозяевов огромной любовью
Вертеп 2019: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
Смешные собаки, которые возомнили себя хозяевами
Забавные коты, которые обожают коробки
Красота морских глубин в черно-белых оттенках: Вы будете в восторге
То, чего вы не знали: 10 мифов и ошибочных фактов о животных (Фото)
Курьезные фото для отличного настроения
Светящиеся существа морей и океанов (Фото)
Скульптуры, которые презирают закон всемирного тяготения (Фото)
"Шутейки" от котейки: забавные коты что вас развеселят
Легковушки вагонной компоновки: Смелый но всеми забытый дизайн автомобилей
Для здорового сна: 8 продуктов, которые помогут быстро уснуть
Фото-приколы для праздничного настроения
Если слишком много думать: 6 проблем со здоровьем у людей, что часто волнуются
Дорогая красота: знаменитости с самыми дорогими грудными имплантатами в истории (Фото)
Веселые демотиваторы для любителей похохотать
Невероятно, но факт: удивительные 3D-иллюзии итальянского художника (Фото)
Курьезные кадры о всех повседневных моментах жизни