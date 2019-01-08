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О риске раковых заболеваний могут предупреждать инфаркты и инсульты

О риске раковых заболеваний могут предупреждать инфаркты и инсульты
15:49 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Инфаркты и инсульты могут быть признаком рака. К такому выводу пришли исследователи из США.

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения развитых стран, и с каждым годом количество их жертв всё более возрастает. Традиционно ученые связывают повышенный риск болезней сердца и сосудов с неправильным питанием, низким уровнем физической активности, со стрессом и недостаточным отдыхом. Однако новое исследование показало, что инфаркты и инсульты могут быть ранним предупреждающим симптомом злокачественных новообразований. По крайней мере, к такому выводу пришли учёные, наблюдая более чем за полумиллионом пожилых людей.

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Эти наблюдения показали, что риск инфаркта или инсульта врастает на 70% у пациентов, у которых всего через несколько месяцев диагностируют рак. Причём чаще всего инфаркты и инсульты находили у пациентов, у которых впоследствии обнаруживали опухоли легких и кишечника. Авторы исследования не установили, почему болезни сердца предшествуют опухолям, но они выдвинули свое предположение. По мнению ученых, рак вызывает сгустки крови или тромбы ещё до того, как эту болезнь обнаруживают, а причиной большинства инфарктов и инсультов как раз и является нарушение кровоснабжения сердца и мозга.

Результатами данного исследования могут вооружиться лечащие врачи, которые сталкиваются с кардиологическими пациентами. Вполне возможно, что таких больных надо проводить и через анализы на предмет поиска злокачественных новообразований вроде определения онкомаркеров в крови и разного рода радиологических исследований.

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Рак, Здоровье, Инсульт, Исследования, Инфаркт, Лечение.
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