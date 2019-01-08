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Медики объяснили, что означают разговоры во сне
Исследования показали, что большинство разговоров во сне не длятся дольше 30 секунд и ничего не означают. Зачастую разговоры во сне абсолютно безвредны, хотя могут разбудить, рассмешить или встревожить соседей по комнате. Если ваше ночное бормотание неверно истолковали как сознательную речь, объясните, что сомнилоквия (разговоры во сне) - очень распространенное явление, и медицинской проблемой считается редко. Речь при этом может сопровождаться громкими криками и осмысленным длинными фразами.
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