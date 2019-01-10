Диетологи объяснили, провоцирует ли газированная вода ожирение

Новости шоу бизнеса: Ученые рассказали, что напитки не приводят к большому весу.

Газированные напитки сделали ответственными за лишний вес и ожирение, но команда исследователей из Калифорнийского университета пришла к выводу о том, что газировка не оказывает существенного влияния на рост жира.

Хотя сладкую газировку часто называют серьезным фактором эпидемии ожирения, авторы нового исследования заявили: искусственный подсластитель аспартам, используемый для производства газированных напитков, не приводит к увеличению веса у взрослых людей.

Команда научных специалистов во главе с биологом Кимбер Стэнхоуп в попытках найти связь между употребление газировки и ожирением в итоге выяснила: ни одно исследование на некалорийных подсластителях не доказало того, что их употребление способствует увеличению жировой массы.

«Сладкая газировка не вызывает ожирение», - таков вердикт авторов проекта.

В то же время ученые отмечают: их находка не означает того, что газировка безвредна. В ней есть вещества, которые увеличивают риски заболевания сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, могут вызывать аллергическую реакцию и провоцирует сахарный диабет второго типа.