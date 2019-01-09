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Врачи рассказали, как правильно мыть руки

Врачи рассказали, как правильно мыть руки
01:15 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Мытье рук - ключ к остановке распространения болезней, но мыть руки следует мыльной водой и не менее 20 секунд.

Есть много способов, чтобы предотвратить распространение микробов и болезней, но эксперты говорят, один из самых простых способов является также одним из наиболее важных: это правильное мытье рук.

Это особенно актуально во время праздников, когда люди путешествуют и собираются вместе для проведения вечеринок и других торжеств, отмечают исследователи из канадского Центра по охране труда.

«Мытье рук является единственным наиболее эффективным способом предотвращения распространения инфекций. Когда люди не моют руки, они могут распространять ряд заболеваний, в том числе обычной простуды, которая является главной причиной пропусков на учебе и работе» - заявили эксперты.

Они напоминают, что руки всегда должны быть вымыты перед началом: еды, приготовления пищи, лечения порезов или других ран, медицинской обработки или ухода за больными, косметических процедур, манипуляций с контактными линзами.

Также канадские специалисты рекомендует мыть руки после: обработки сырого мяса и птицы; посещения туалета или смены подгузников; контакта с животными и их принадлежностями; кашля, чихания или сморкания; лечения ран и ухода за больными; выноса мусора и уборки; контакта с химическими веществами; поездок в общественном транспорте.

Когда вода и мыло не доступны, можно использовать дезинфицирующие средства для рук, которые содержат не менее 60 процентов спирта. Они очищают руки так же эффективно, как вода и мыло, говорится в пресс-релизе.

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Руки, Мытье рук, Как правильно мыть руки, Советы как правильно мыть руки.
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