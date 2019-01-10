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Четверг, 10.01.2019
Назван алкогольный напиток, который полезен для легких
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Назван алкогольный напиток, который полезен для легких

Ученые рассказали, что в древние времена алкоголь использовался в лечебных целях, но потом люди стали им злоупотреблять. На самом деле разные виды спиртного в малых дозах могут положительно влиять на здоровье.
hronika.info
Фото: pixabay
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