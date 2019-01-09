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Названы фрукты, которые полезнее есть с косточками

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Названы фрукты, которые полезнее есть с косточками
10:00 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Учёные обнародовали список полезных фруктовых косточек, которые можно и следует употреблять в пищу наряду с плодами.

В чем польза косточек, рассказали эксперты в области здорового питания.

6 первых из предоставленного ниже топа-8 не имеют ограничений в потреблении, остальные 2 достаточно съедать по 5-7 штук в день, не более.

1. Содержащиеся в косточках винограда вещества делают сердечно-сосудистую систему более крепкой, омолаживают мозговые клетки, улучшают внешние покровы кожи, делая их гладкими и упругими.

2. Киви и его семя богаты витамином Е, важным для волос и ногтей. Добавление в рацион указанного плода поможет избавиться от отёков под глазами.

3. Семена апельсина содержат салициловую кислоту, избавляющую от цефалгии, и витамин В17, помогающий преодолеть онкологию и грибковые патологии. Их нужно есть, тщательно разжёвывая.

4. В косточках оливок имеются элементы, ускоряющие вывод из организма токсинов, нормализующие работоспособность нервной системы и облегчающие приступы астмы.

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5. Употребляя в пищу косточки граната, можно стать менее раздражительными и побороть нервозность.

6. Благодаря семенам арбуза в крови нормализуется уровень сахара.

7. Внутри косточек абрикоса скрывается серьёзный помощник в борьбе с раком – витамин В17.

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Его решающая роль в исцелении от онкологии засвидетельствована многими пациентами, принимавшими основанные на нём медпрепараты.

8. То же относится и к семенам яблок. Они богаты йодом и редким В17 (летрилом), препятствующим распространению раковых клеток и снижающим утомляемость организма.

Но здесь и в предыдущем пункте крайне важна мера.

Как сообщалось ранее, Эксперты в области здорового питания отмечают, что ежедневное употребление таких продуктов таит в себе больше вреда, чем пользы.

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Все по теме:

Здоровье, Арбуз, Фрукты, Киви, Виноград, Яблоко, Оливки, Гранат, Апельсин, Абрикос, Полезные фрукты, Советы медиков, Фрукты с косточками.
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