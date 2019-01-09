Меньше белков, больше углеводов: интересная система питания от диетологов

Новости шоу бизнеса: Ученые признают, что низкобелковые диеты с высоким содержанием углеводов отнюдь не новшество.

"На сегодня нет эффективных фармацевтических препаратов для лечения слабоумия — мы способны замедлить эти заболевания, но не можем их остановить, поэтому очень интересно, что мы начинаем выявлять диеты, которые влияют на возраст мозга", — говорит ведущий автор исследования Девин Уол (Devin Wahl).

Результаты впервые показывают, что неограниченные низкобелковые диеты с высоким содержанием углеводов не менее полезны для мозга, чем ограничение калорий. На протяжении почти ста лет появлялись исследования, превозносящие преимущества ограничения калорий как самой сильной диеты для улучшения здоровья мозга и задержки начала нейродегенеративных заболеваний у грызунов.

Ученые признают, что низкобелковые диеты с высоким содержанием углеводов отнюдь не новшество. К примеру, такой набор продуктов содержался в рационе жителей Окинавы в Японии и многих частей Средиземноморья. В традиционной диете Окинавы — около девяти процентов белка, что сближает ее с исследованием ученых: она включает сухую рыбу, сою, растения и небольшое количество говядины. Интересно, что один из их основных источников углеводов — сладкий картофель (батат).

В ходе экспериментов мышей кормили комплексными углеводами, полученными из крахмала и казеинового белка, который содержится в сыре и молоке. Для оценки преимуществ диеты для мозга ученые сосредоточили свое внимание на гиппокампе — регионе мозга, ответственном за обучение и память. Изменения фиксировались с помощью серии тестов на пространственную осведомленность и память, специалисты отмечали скромные улучшения у мышей мужского и женского пола как в молодом, так и в зрелом возрасте.

Сравнение низкобелковой диеты с высоким содержанием углеводов и диеты с ограничением калорий

"При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, из всех частей головного мозга именно гиппокамп, как правило, деградирует в первую очередь. Однако низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов, по-видимому, способствовала улучшению состояния гиппокампа у мышей, причем некоторые показатели превосходили даже те, что наблюдались при диете с ограничением калорий", — говорится в исследовании.