Вода с лимоном: 12 причин для употребления Ранним утром первым делом смешайте сок целого лимона с родниковой водой комнатной температуры – он пробудит вас и поможет организму очиститься. Некоторые эксперты советуют смешивать сок лимона с теплой или даже горячей водой. В горячем виде вы можете использовать напиток в качестве здоровой замены вашего утреннего кофе, но полезнее пить лимонный сок с водой комнатной температуры. Лучше всего, чтобы вода не была слишком холодной, так как это может быть чем-то вроде шока для вашей пищеварительной системы, когда вы только что проснулись.