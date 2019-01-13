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Воскресенье, 13.01.2019
Вода с лимоном: 12 причин для употребления
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Вода с лимоном: 12 причин для употребления

Ранним утром первым делом смешайте сок целого лимона с родниковой водой комнатной температуры – он пробудит вас и поможет организму очиститься. Некоторые эксперты советуют смешивать сок лимона с теплой или даже горячей водой. В горячем виде вы можете использовать напиток в качестве здоровой замены вашего утреннего кофе, но полезнее пить лимонный сок с водой комнатной температуры. Лучше всего, чтобы вода не была слишком холодной, так как это может быть чем-то вроде шока для вашей пищеварительной системы, когда вы только что проснулись.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Вода, Свойства, Лимон, Полезные свойства, Вода с лимоном.
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