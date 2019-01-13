|
|
Вода с лимоном: 12 причин для употребления
Ранним утром первым делом смешайте сок целого лимона с родниковой водой комнатной температуры – он пробудит вас и поможет организму очиститься. Некоторые эксперты советуют смешивать сок лимона с теплой или даже горячей водой. В горячем виде вы можете использовать напиток в качестве здоровой замены вашего утреннего кофе, но полезнее пить лимонный сок с водой комнатной температуры. Лучше всего, чтобы вода не была слишком холодной, так как это может быть чем-то вроде шока для вашей пищеварительной системы, когда вы только что проснулись.
Приколы железной дороги не знают границ
Невероятные снимки заброшенного аквапарка Диснея (Фото)
Диетологи поделились советами по здоровому употреблению макарон
Забавные картинки, которые смогут поднять вам настроение
Красотки, доказавшие, что они лучше рыбаки, чем мужчины (Фото)
Не переставайте улыбаться: милые животные, которые смогут вас развеселить
Уютный домик для хорошей жизни на пенсии (Фото)
Смешно до слез: эти люди вывели лень на новый уровень
Несерьезные вакансии, за которые можно получить неплохие деньги (Фото)
Неудачный обед: курьезные приготовления в микроволновой печи
Объявлены самые лучшие снимки по версии научного журнала за 2018 год (Фото)
Медики назвали свойства лимона, о которых вы раньше не слышали
Забавные образы знаменитых женщин, воссоздаваемые дочкой и мамой (Фото)
Прикольные демотиваторы для отличного настроения на весь вечер
Это кот набирает сотни тысяч подписчиков в Instagram (Фото)
Креативная мини-библиотека для всех желающих (Фото)
Нереально смешные комментарии из соцсетей для тех, кто любит сарказм
Сказочные пейзажи туманных Карпат (Фото)
Из прошлого: автомобильные аварии ХХ века (Фото)
Мода 2019: стильные пиджаки в пору каждому мужчине (Фото)
Автомобильные приколы, которые сделают ваш день
Красочные снимки космического телескопа Хаббл (Фото)
Вот это дедушка: Филипп Дюма как пример для подражания (Фото)
Люди с чувством юмора всегда найдут выход из любой ситуации
Книги, которые приведут вас в ужас и поменяют систему ценностей (Фото)