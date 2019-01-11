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Эксперты рассказали, сколько можно выпивать пива

Эксперты рассказали, сколько можно выпивать пива
05:52 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики назвали безопасную для здоровья дозировку алкоголя.

В преддверии новогодних праздников врачи советуют обратить особое внимание на этот вопрос.

Мнения специалистов по данной теме несколько отличаются. Одни уверены, что алкоголь вредит здоровью, вне зависимости от конкретного количества. Другие – уверены в безопасности при ограничении частоты употребления спиртных напитков. Британские исследователи считают средней дозировкой, которая не станет вредить организму человека - 14 порций за неделю.

Исходя из пересчёта на отдельные напитки, можно говорить о порядка 3 л пива (4%), 6 бокалах вина объемом 175 мл, либо 14 рюмках крепкого спиртного объемом 25 мл.

В то же время медики предупреждают, что регулярный приём вызывает повышает риски болезней сердца. В особенности медики акцентируют внимание на вреде регулярного принятия спиртного.

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Все по теме:

Алкоголь, Пиво, Свойства пива, Сколько можно выпивать пива, Сколько можно пить алкоголя.
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