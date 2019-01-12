|
|
Диетологи поделились советами по здоровому употреблению макарон
Диетологи отмечают: для того, чтобы макароны приносили реальную пользу здоровью, необходимо сочетать их с правильными ингредиентами, а также соблюдать размер порций.
Забавные картинки, которые смогут поднять вам настроение
Красотки, доказавшие, что они лучше рыбаки, чем мужчины (Фото)
Не переставайте улыбаться: милые животные, которые смогут вас развеселить
Уютный домик для хорошей жизни на пенсии (Фото)
Смешно до слез: эти люди вывели лень на новый уровень
Несерьезные вакансии, за которые можно получить неплохие деньги (Фото)
Неудачный обед: курьезные приготовления в микроволновой печи
Объявлены самые лучшие снимки по версии научного журнала за 2018 год (Фото)
Медики назвали свойства лимона, о которых вы раньше не слышали
Забавные образы знаменитых женщин, воссоздаваемые дочкой и мамой (Фото)
Прикольные демотиваторы для отличного настроения на весь вечер
Это кот набирает сотни тысяч подписчиков в Instagram (Фото)
Креативная мини-библиотека для всех желающих (Фото)
Нереально смешные комментарии из соцсетей для тех, кто любит сарказм
Сказочные пейзажи туманных Карпат (Фото)
Из прошлого: автомобильные аварии ХХ века (Фото)
Мода 2019: стильные пиджаки в пору каждому мужчине (Фото)
Автомобильные приколы, которые сделают ваш день
Красочные снимки космического телескопа Хаббл (Фото)
Вот это дедушка: Филипп Дюма как пример для подражания (Фото)
Люди с чувством юмора всегда найдут выход из любой ситуации
Книги, которые приведут вас в ужас и поменяют систему ценностей (Фото)
Посмейтесь сами и повеселите окружающих: забавные комиксы на любой юмор
Бордовый маникюр 2019: модные идеи красивого дизайна ногтей (Фото)
Угарные учительские перлы, заставляющие скучать по школьным денькам