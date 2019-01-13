Медики рассказали, какие болезни вызывает пальмовое масло

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за действием пальмового масла на организм. Эксперты сделали заключение: постоянное присутствие в рационе питания продуктов с насыщенными жирами может привести к непоправимым изменениям в здоровье.