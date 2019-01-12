Скачать
Суббота, 12.01.2019
Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших
Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших
Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине
Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине
Биатлон: результаты женской гонки преследования в Оберхофе
Биатлон: результаты женской гонки преследования в Оберхофе
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры

Медики назвали продукты, которые могут спровоцировать онкозаболевания

Медики назвали продукты, которые могут спровоцировать онкозаболевания
15:56 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Примерно в трети случаев рак развился из-за неправильного питания, утверждают специалисты.

Названы популярные продукты, вызывающие рак. Среди опасных продуктов те, которые можно увидеть в каждом доме.

Так, утверждают ученые, сахар и искусственные сахарозаменители - номер один в списке вредных продуктов. Чрезмерное употребление рафинированного сахара может привести к хроническим заболеваниям эндокринной, сердечно-сосудистой систем, а также стать причиной ожирения.

Сахар опасен еще и потому, что способствует стремительному росту злокачественных новообразований.

Кроме того, Международное агентство по исследованию рака (МАИР) признало колбасу и изделия из переработанного мяса продуктами с доказанной канцерогенной активностью. Согласно экспертному заключению МАИР, регулярное их употребление может привести к развитию колоректального рака - даже 50 граммов переработанного мяса в день повышают шансы заболеть онкологией на 18%.

Названы эффективные средства от "мешков" под глазами

Продукты с высоким содержанием жира способствуют появлению агрессивных злокачественных опухолей и увеличивают скорость их роста почти в сто раз, показали эксперименты на генно-модифицированных мышах.

По мнению французских и бразильских ученых, рак вызывают не какие-то определенные продукты, а способ их приготовления. Причиной возникновения онкологии часто становится так называемая ультраобработанная пища - хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Такая еда отличается высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедна витаминами и клетчаткой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Онкозаболевания, Онкология, Советы медиков, Как избежать онкозаболеваний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
03 Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки
04 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
05 Известный российский актер Павел Прилучный побил свою жену и не выпускал из дому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь